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В супермаркете АТБ в Днепре продают муку с червями (ФОТО)

Сегодня 13:13
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В супермаркете АТБ в муке известной марки завелись черви.

Новости Днепра про В супермаркете АТБ в Днепре продают муку с червями (ФОТО)

Об этом сообщили днепряне в соцсетях.
По их словам, муку они приобрели в супермаркете АТБ по улице Рабочей. Внутри упаковки их ждал неприятный сюрприз – там был червь, а мука взялась комочками.

Это личинка крупяной моли, которая может жить в муке или крупах. Продукты зараженные такими вредителями ни в коем случае нельзя использовать для приготовления пищи и нужно немедленно выбросить в помойку.

Скорее всего, муку не правильно хранили в супермаркете, поэтому в ней и появилась новая жизнь. Обращались ли покупатели в магазин с испорченным товаром – не уточняется.

Новости Днепра про В супермаркете АТБ в Днепре продают муку с червями (ФОТО)

Как хранить муку, чтобы там не завелась новая жизнь?

Если вам повезло приобрести качественную муку, то ее нужно правильно хранить, чтобы в ней не завелась новая жизнь.

Муку не следует хранить в упаковке из магазина, а лучше пересыпать в емкость, которую можно герметично закрыть.

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Новости Днепра про В супермаркете АТБ в Днепре продают муку с червями (ФОТО)Українська Новости Днепра про В супермаркете АТБ в Днепре продают муку с червями (ФОТО)Русский

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