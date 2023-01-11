В супермаркете АТБ в Днепре продают муку с червями (ФОТО)

Об этом сообщили днепряне в соцсетях.
По их словам, муку они приобрели в супермаркете АТБ по улице Рабочей. Внутри упаковки их ждал неприятный сюрприз – там был червь, а мука взялась комочками.
Это личинка крупяной моли, которая может жить в муке или крупах. Продукты зараженные такими вредителями ни в коем случае нельзя использовать для приготовления пищи и нужно немедленно выбросить в помойку.
Скорее всего, муку не правильно хранили в супермаркете, поэтому в ней и появилась новая жизнь. Обращались ли покупатели в магазин с испорченным товаром – не уточняется.
Как хранить муку, чтобы там не завелась новая жизнь?
Если вам повезло приобрести качественную муку, то ее нужно правильно хранить, чтобы в ней не завелась новая жизнь.
Муку не следует хранить в упаковке из магазина, а лучше пересыпать в емкость, которую можно герметично закрыть.
Читайте также:
Автор:
Мужчину задержали.
Днепряне взволнованы из-за заброшенного авто, которое уже неделю стоит на…
В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.
У Дніпрі рибалки вирішили половити рибу на середині річки.
Мужчину задержали.
Днепряне взволнованы из-за заброшенного авто, которое уже неделю стоит на левом берегу.
В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.
Сегодня днем россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу.
У Дніпрі рибалки вирішили половити рибу на середині річки.
Индийский фильм, который частично снимали в Киеве, получил Золотой глобус за лучшую оригинальную песню
Сегодня, 11 января, многие жители Днепра остались без воды.
В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения, где говорится, что: «администрация не несет ответственности если с вашими вещами что-то случится». Но в Госпродпотребслужбе иного мнения. Также часто в магазинах просят покупателей заплатить за нечаянно разбитый ими товар.…
Сегодня днем россияне снова обстреляли Никопольщину.
В Днепре зафиксировали случай заболевания малярией.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!