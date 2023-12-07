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В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Сегодня 20:15
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Еще в нескольких супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

Новости Днепра про В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Глобально первые кассы самообслуживания в АТБ появились несколько лет назад, а вот в Днепре это новинка. В отличие от других известных супермаркетов, где пробивать товар самостоятельно можно почти в каждом магазине, для покупателей АТБ это достаточно новая услуга.

Супермаркетов с такими кассами в сети АТБ пока достаточно мало.

Ранее кассу самообслуживания установили в одном из супермаркетов АТБ на левом берегу Днепра, а теперь они появились в магазине на Победе-5, сообщает dnepr.info.

Это обычная касса, где можно рассчитаться за покупки картой или наличными. Если возникнут трудности – можно позвать охранника или консультанта. В настоящее время установили несколько терминалов. Пока люди предпочитают традиционные способы покупки товара и доверяют кассирам, но если возле них собрались большие очереди, то покупатели направляются к «самокасам».

Новости Днепра про В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре школьники пытались пронести мимо кассы АТБ 17 «киндеров».

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