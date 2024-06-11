В сумерках и с фонариками: в Днепре состоится забег «Ночная десятка»

Днепрян приглашают принять участие в забеге "Ночная десятка".

Традиционный забег «Ночная десятка» проведут 27 июля в городе. Начнется он с первыми сумерками и завершится к комендантскому часу.

Об этом сообщили организаторы забега «Ночная десятка» на странице Start Dnipro Events в Телеграмм.

«Легендарная «ночная десятка» возвращается в традиционном формате. Будем бежать в вечерних прохладных и романтических сумерках”, — написали организаторы.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке до 24 июля. Первым 100 зарегистрированным участникам от 16 лет подарят крутую медаль финишера. Все участники получат в стартовом пакете специальные налобные фонарики.

Дистанции:

Взрослые:

10км (с 18 лет).

5км (с 16 лет).

10км (с 18 лет). 5км (с 16 лет). Детские:

100 м (до 6 лет включительно).

400 м (7-11 лет).

1 км (12-15 лет).

Обе дистанции принимают участие в зачетах Start Dnipro League с призовым фондом в 100 тысяч гривен. Подробности по ссылке.

Стоимость:

Взрослые (старше 16 лет, включительно): 750 грн до 13 июля и 950 грн до 24 июля;

Дети: 0-6 лет – 90 грн., 7-15 лет – 180 грн.

Часть собранных средств будет передана на нужды ВСУ.

Ознакомиться с подробной программой забега «Ночная десятка» можно по ссылке.

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