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В сумерках и с фонариками: в Днепре состоится забег «Ночная десятка»

Сегодня 13:15
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Днепрян приглашают принять участие в забеге "Ночная десятка".

Новости Днепра про В сумерках и с фонариками: в Днепре состоится забег

Традиционный забег «Ночная десятка» проведут 27 июля в городе. Начнется он с первыми сумерками и завершится к комендантскому часу.

Об этом сообщили организаторы забега «Ночная десятка» на странице Start Dnipro Events в Телеграмм.

«Легендарная «ночная десятка» возвращается в традиционном формате. Будем бежать в вечерних прохладных и романтических сумерках”, — написали организаторы.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке до 24 июля. Первым 100 зарегистрированным участникам от 16 лет подарят крутую медаль финишера. Все участники получат в стартовом пакете специальные налобные фонарики.

Дистанции:

  • Взрослые:
    10км (с 18 лет).
    5км (с 16 лет).
  • Детские:
    100 м (до 6 лет включительно).
    400 м (7-11 лет).
    1 км (12-15 лет).

Обе дистанции принимают участие в зачетах Start Dnipro League с призовым фондом в 100 тысяч гривен. Подробности по ссылке.

Стоимость:

  • Взрослые (старше 16 лет, включительно): 750 грн до 13 июля и 950 грн до 24 июля;
  • Дети: 0-6 лет – 90 грн., 7-15 лет – 180 грн.

Часть собранных средств будет передана на нужды ВСУ.

Ознакомиться с подробной программой забега «Ночная десятка» можно по ссылке.

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