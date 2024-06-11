В сумерках и с фонариками: в Днепре состоится забег «Ночная десятка»

Традиционный забег «Ночная десятка» проведут 27 июля в городе. Начнется он с первыми сумерками и завершится к комендантскому часу.
Об этом сообщили организаторы забега «Ночная десятка» на странице Start Dnipro Events в Телеграмм.
«Легендарная «ночная десятка» возвращается в традиционном формате. Будем бежать в вечерних прохладных и романтических сумерках”, — написали организаторы.
Зарегистрироваться на забег можно по ссылке до 24 июля. Первым 100 зарегистрированным участникам от 16 лет подарят крутую медаль финишера. Все участники получат в стартовом пакете специальные налобные фонарики.
Дистанции:
Обе дистанции принимают участие в зачетах Start Dnipro League с призовым фондом в 100 тысяч гривен. Подробности по ссылке.
Стоимость:
Часть собранных средств будет передана на нужды ВСУ.
Ознакомиться с подробной программой забега «Ночная десятка» можно по ссылке.
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