В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла В пятницу, 28 октября, в Мемфисе скончался легендарный американский певец Джерри Ли Льюис. Он был последним представителем поколения музыкантов, которые прославили рок-н-ролл. Было время, когда его называли вторым Элвисом Пресли. Певцу было 87 лет. просмотров

«Укрпочта» выпустила новую марку и конверт, посвященные победе Акционерное общество «Укрпочта» порадует украинцев новым конвертом с оригинальной почтовой маркой – «Весна настанет снова!». 0 просмотров

Подросток украл у отца погибшего солдата почти полтора миллиона гривен В Днепропетровской области подросток украл у отца погибшего солдата больше миллиона гривен, который тот получил в виде компенсации за смерть сына на войне. просмотров

ВСУ атаковали 26 районов сосредоточения россиян и четыре склада боеприпасов, — Генштаб Вооруженные силы Украины атаковали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян, а также четыре склада боеприпасов. просмотров