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В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 29 октября:

  • Порывистый ветер в этот день – к дождю.
  • Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго.
  • Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.
  • Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.
  • Ворона садится клювом в ту сторону, с которой будет дуть ветер.
  • Листья с деревьев слабо опадают – морозов не будет.
  • Гусь на одной лапе стоит – к похолоданию.

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