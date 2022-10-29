В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 29 октября:
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