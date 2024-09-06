В субботу 7 сентября в Днепре трамвай №1 изменит движение

7 сентября запланированы изменения в работе популярного трамвая.

Завтра, 7 сентября, из-за проведения ремонтных работ на площади Соборный трамвай №1 вновь временно приостановит свое движение по участку и будет ездить в объезд.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Изменения в маршруте будут действовать с 09:00 до 16:00, трамвай будет курсировать по двум направлениям:

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная; Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Учитывайте вышеперечисленную информацию при планировании своих маршрутов.

Напомним, в Днепре на Соборной площади на остановках трамваев появятся «венские платформы»: для чего они нужны.

О новых изменениях на сегодня, 6 сентября, пока не сообщается. В настоящее время общественный транспорт продолжает курсировать согласно ранее измененным маршрутам в связи с ремонтными работами на перекрестке проспект Леси Украинки – улица Степана Бандеры, а также через ремонт сети ливневой канализации на улице Князя Владимира Великого. Увидеть схемы движения можно на портале горсовета.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: