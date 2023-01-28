В стенах Киево-Могилянской академии официально запретили общаться на русском

В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" официально запретили употреблять русский язык.

Новую норму прописали в Правилах внутреннего распорядка НаУКМА. Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

Запрет языка оккупанта в стенах учебного заведения, как отметил Зубко, касается абсолютно всех: и студентов, и преподавателей, и админстрацию.

«Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала», — прокомментировал он.

Зубко отметил, что такое решение является требованием и вызовом времени.

«Как Председатель Наблюдательного совета НаУКМА, так же как и другие члены Наблюдательного совета и все Могилянское сообщество, остро чувствуем, что война очень повлияла на работу университета. Могилянцы стали в ряды ВСУ и пошли на передовую защищать Украину, к сожалению, есть и погибшие герои», — отмечается в публикации.

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