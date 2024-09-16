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  • В список территорий, где идут боевые действия, внесли еще одну громаду на Днепропетровщине

В список территорий, где идут боевые действия, внесли еще одну громаду на Днепропетровщине

Сегодня 10:02
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Межевскую громаду на Днепропетровщине внесли в список территорий, где идут боевые действия.

Новости Днепра про В список территорий, где идут боевые действия, внесли еще одну громаду на Днепропетровщине

Минреинтеграции обновило Перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении. К нему добавили Межевскую громаду на Днепропетровщине.

Об этом сообщает «Межовский меридиан» со ссылкой на Межовский поселковый совет.

«Приказом от 04.09.2024 №267 (зарегистрирован в Минюсте 10.09.2024 г. за №1356/42701) добавлена ​​Межевская поселковая территориальная община (Синельниковский район)», — говорится в сообщении.

Напомним, что внесение в список громад, где происходят боевые действия, означает, что жители этих территорий, чье жилье было повреждено в результате обстрелов и которые уже выехали или планируют выехать с территории общины, смогут получить статус внутренне перемещенного лица.

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