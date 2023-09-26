В соседней с Днепропетровщиной области зафиксировали полярное сияние: что повлекло за собой необычное явление

В ночь на 25 сентября в небе над Украиной зафиксировали полярное сияние.

Это явление достаточно необычно для наших широт. В этот раз полярное сияние появилось в небе над Украиной из-за мощной геомагнитной бури, накрывшей планету в ночь на 25 сентября.

Зафиксировал это небесное явление житель соседней с Днепром Харьковщины. Как рассказал пользователь форума Киевского клуба любителей-астрономов Astropolis под ником RPM RPM, полярное сияние появилось в небе в 3 ночи.

Фото мужчина снял в Богодуховском районе Харьковщины. Украинец говорит, что сейчас не может реагировать на все небесные явления, но полярное сияние у себя над головой он проигнорировать не смог.

Мужчина едва не пропустил появление полярного сияния, но все же успел зафиксировать его на камеру.

Я собрал технику, тепло оделся и вышел на улицу, чтобы сделать несколько кадров, – рассказал он.

Правда, на небе остался лишь слабый свет. Зрелищнее всего было за 20 минут до съемки, когда мужчина еще был без камеры.