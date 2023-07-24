В соседней с Днепропетровщиной области четвертый раз за год произошло землетрясение

По данным Главного центра специального контроля, 23 июля в 21:42 в Полтавском районе произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.
По классификации землетрясений относится к неощутимым, но оно фиксируется сейсмологами.
Отметим, что это уже четвертое землетрясение за год, которое произошло на территории Полтавщины. В течение 2023 года подземные толчки регистрировались трижды: 8 июня с магнитудой 3,7, 26 мая с магнитудой 3,5 и 14 января с магнитудой 2,7 балла.
Читайте также:
Автор:
Вчера, 23 июля, на территории автозаправочной станции, что на улице…
Девушка наживалась на людях, покупавших одежду для военных.
В Днепропетровской области произошел масштабный пожар.
В Днепропетровской области без вести пропал мужчина.
Важная информация!
Будьте внимательны за рулем!
Вчера, 23 июля, на улице Праздничной в Зеленодольске случился пожар в 4-этажном жилом доме.
"Минеры" снова активизировались...
В ночь на понедельник, 24 июля, в Москве раздались взрывы. Дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны рф и бизнес-центр.
Вчера, 23 июля, на территории автозаправочной станции, что на улице Свободной Ичкерии в Кривом Роге, вспыхнула легковушка Daewoo Lanos.
На днях Пенсионный фонд Украины запустил экспериментальный проект, в рамках которого можно подать документы на субсидию по коммунальным услугам в упрощенном варианте и онлайн.
Зонт сегодня не понадобится!
В понедельник, 24 июля, планируется масштабное отключение электроэнергии. Это связано с ремонтными работами частной энергетической компанией ЦЕК.
Стало известно о смерти еще одного защитника родом из Днепропетровщины. 21 июля за независимость Украины свою жизнь отдал житель Павлограда Алексей Аратовский.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!