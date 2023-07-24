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В соседней с Днепропетровщиной области четвертый раз за год произошло землетрясение

Сегодня 10:26
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Четвертый раз за год в соседней с Днепропетровской областью фиксировали землетрясение.

Новости Днепра про В соседней с Днепропетровщиной области четвертый раз за год произошло землетрясение

По данным Главного центра специального контроля, 23 июля в 21:42 в Полтавском районе произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.

По классификации землетрясений относится к неощутимым, но оно фиксируется сейсмологами.

Отметим, что это уже четвертое землетрясение за год, которое произошло на территории Полтавщины. В течение 2023 года подземные толчки регистрировались трижды: 8 июня с магнитудой 3,7, 26 мая с магнитудой 3,5 и 14 января с магнитудой 2,7 балла.

Новости Днепра про В соседней с Днепропетровщиной области четвертый раз за год произошло землетрясение

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