В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят потери оккупантам в Херсонской области, — Генштаб

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиационных ударов по позициям наших войск. Совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Огорцево, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Тернова, Белый Колодец, Бологовка, Двухлетняя и Григоровка Харьковской области.
В Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар.
На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.
В Запорожском направлении вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Свободное Поле на Донетчине и Гуляйпольское, Шевченко, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка в Запорожской области.
На Херсонском направлении обстрелов подверглись пригород и город Херсон.
Противник продолжает нести потери. Так, для пополнения некомплекта медицинского персонала в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из военных медиков вооруженных сил российской федерации. По состоянию на 12 января 2023 года в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находились до 160 раненых оккупантов.
Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитный ракетный комплекс и 3 боеприпаса врага.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.
Из-за массированных ракетных обстрелов в Днепре, как и по всей…
В Днепре из-за отключений света обесточены котельные и нет отопления…
В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 25 копеек.…
В Днепре продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.
Из-за массированных ракетных обстрелов в Днепре, как и по всей Украине, применяют стабилизационные и экстренные отключения света.
В Днепре из-за отключений света обесточены котельные и нет отопления в домах.
В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 25 копеек. Она была изготовлена в 1992 году из серебра, тогда как аналоги чеканили из низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью.
В четверг 28 июля 1977 года Днепр накрыл сильный ливень, длившийся всего два часа.
Сегодня, 13 января, в Днепре на съезде с Нового моста произошла авария.
Еще полвека назад центр Днепра был застроен небольшими и преимущественно одно-двухэтажными зданиями. Сейчас их место заняли новые ЖК и торговые центры. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел старинный район города Каменья.
В Днепре габаритная фура "заблудилась".
С началом полномасштабного вторжения россии Днепр принял очень много переселенцев из зон, где продолжаются активные боевые действия.
В Днепре раздают бесплатные телевизоры.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!