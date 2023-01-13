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  • В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят потери оккупантам в Херсонской области, — Генштаб

В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят потери оккупантам в Херсонской области, — Генштаб

Сегодня 20:30
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Вооруженные силы Украины наносят существенные потери врагу в Херсонской области и атаковали позиции вражеского ЗРК.

Новости Днепра про В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят потери оккупантам в Херсонской области, - Генштаб

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиационных ударов по позициям наших войск. Совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Огорцево, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Тернова, Белый Колодец, Бологовка, Двухлетняя и Григоровка Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар.

На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Свободное Поле на Донетчине и Гуляйпольское, Шевченко, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка в Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелов подверглись пригород и город Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, для пополнения некомплекта медицинского персонала в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из военных медиков вооруженных сил российской федерации. По состоянию на 12 января 2023 года в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находились до 160 раненых оккупантов.

Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитный ракетный комплекс и 3 боеприпаса врага.

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Новости Днепра про В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят потери оккупантам в Херсонской области, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят потери оккупантам в Херсонской области, - ГенштабРусский

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