В сквере Прибрежном появилась новая запрещающая табличка: что нельзя делать

Сквер "Прибрежный" – одно из любимых мест отдыха днепрян.

Он разместился в очень удачном месте – на набережной, где открывается просто фантастический вид на Днепр.

Но, к сожалению, горожане иногда решают искупаться в реке. Поэтому в сквере установили новую табличку: «Купаться запрещено».

Учитывайте эту информацию, если решите купаться – делать это ни в коем случае нельзя.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области спасли двух рыбаков.

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