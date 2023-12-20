В школах Днепра и городском совете искали взрывчатку: нашли ли что-то

Во вторник, 19 декабря, в call-центр СБУ поступило сообщение о том, что в школах Днепра заложена взрывчатка.
Правоохранители проверили 154 объекта – взрывчатку они не нашли, к счастью, информация о минировании не подтвердилась.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Также вчера в call-центр СБУ сообщили о минировании Днепровского городского совета, редакции СМИ и судов.
Полицейские обследовали 14 объектов (редакцию СМИ, 12 судебных учреждений, здание Днепровского городского совета). Также никаких взрывных предметов не найдено.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!
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