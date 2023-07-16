В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в продуктовом магазине

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 6:19. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в помещении магазина, который находится на первом этаже 5-этажного жилого дома. Огнем был уничтожен деревянный шкаф, где хранился товар, поврежден натяжной потолок и кондиционер.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
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