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В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в продуктовом магазине

Сегодня 08:38
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В воскресенье, 16 июля, в Днепре на улице Генерала Пушкина Шевченковского района горел продуктовый магазин.

Новости Днепра про В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в продуктовом магазине

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 6:19. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в помещении магазина, который находится на первом этаже 5-этажного жилого дома. Огнем был уничтожен деревянный шкаф, где хранился товар, поврежден натяжной потолок и кондиционер.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

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