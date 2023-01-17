В сети рассказали историю мужчины, светившего фонариком из окна разрушенной квартиры в Днепре: уже в третий раз потерял все

Мужчина, светивший фонариком из квартиры на последнем этаже разрушенного дома на Победе, уже третий раз страдает от "русского мира".

Соцсети облетело фото мужчины, который остался на 9 этаже разрушенного дома и светил фонариком, чтобы его увидели спасатели. Подруга семьи рассказала, как ему и его жене удалось спастись.

По словам Светланы, в тот день супруги были дома. Евгений вернулся к своей жене Ольге буквально за полчаса до взрыва. В субботу выключили свет, поэтому мужчина предложил отдохнуть.

В доме выключили в очередной раз свет и он предложил Оле лечь вместе отдохнуть, они накрылись одеялом, взяли в руки мобильные телефоны и, видимо, это их спасло, — рассказала Светлана.

Через несколько минут раздался взрыв. Окна влетели внутрь. На супругов полетели обломки стекла, но им повезло, потому что они были в постели в углу комнаты, накрытые одеялом.

Вместо выхода в зал была пропасть. Ольга получила травму головы, у нее началось кровотечение. Их квартира буквально висела в воздухе, потому выйти оттуда они не могли.

Из квартиры их эвакуировали спасатели, которым Евгений 2 часа сигнализировал фонариком на телефоне. Мужчина хирург, потому знал как помочь жене, чтобы та смогла дождаться медиков.

По словам подруги, Россия не впервые пытается убить супругов. Евгений и Ольга родом из Донецка, откуда их «освободили» еще в 2014 году. Затем они переехали в Херсон, где за 8 лет успели построить жизнь с нуля. Евгений нашел новую работу, супруги приобрели квартиру, но даже не успели распаковать вещи, когда началась полномасштабная война. Из Херсона они уехали в мае. После чего поселились в Днепре.

Теперь они снова остались без ничего. Узнать, как помочь семье можно тут.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: