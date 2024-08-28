В сети появилось возможное видео драки в Днепре, во время которой пострадала активистка

Появились детали конфликта, в ходе которого была избита местная активистка в Днепре.

Скандал по поводу избиения активистки в Днепре, который вызвал обсуждение среди местных, получил продолжение.

Напомним, активистка Леся Волобуева в своем Instagram рассказала, что в начале августа ее возле дома избил пьяный сосед. В публикации она добавила короткое видео, на котором видно, как во время конфликта мужчина ударом повалил ее на землю и сильно ударил ногами. На помощь женщине никто не пришел, окружающие наблюдали.

В сети появился комментарий якобы жены подозреваемого в избиении активистки, которая рассказала детали инцидента и добавила полную запись видеокамеры, зафиксировавшей весь конфликт.

Уважаемое общество, во-первых, я хочу сказать, что мне очень досадно, что с госпожой Волобуевой произошла такая печальная история. И для того, чтобы защитить себя и свою семью, я должна выставить ту часть видео, которая по известным причинам была скрыта Олесей, — пишет женщина.

По ее словам, в тот вечер, 9 августа, она со своим мужем и его дочерью возвращалась домой. Во дворе дома к семье подбежала собака Олеси Волобуевой. Когда мужчина погладил собачку, получил агрессивную реакцию со стороны владелицы. После этого между ними начался спор, часть которого можно было увидеть на видео Олеси.

На обнародованной супругой подозреваемого записи можно увидеть большую часть конфликта.

На видео вы можете увидеть на 39 секунде, как Олеся бьет моего мужа между ног, а после того, как он пытается уйти, разворачивает его за руку к себе и на 1:23 секунде распыляет на него и всех окружающих газовый баллон, – говорится в сообщении женщины.

Как сообщает женщина, в результате конфликта она, ее муж и его несовершеннолетняя дочь получили ожоги роговицы обоих глаз разной степени тяжести. Дочь подозреваемого лечилась в стационаре.

…я хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не поддерживаю физическое насилие с обеих сторон, а только разъясняю ситуацию, но очень прошу общество это дело на рассмотрение суда, — отметила она.

Напомним, по факту нападения в полиции открыли два уголовных введения. Одному из нападавших объявили о подозрении и заключили под стражу, другому также объявили о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

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