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  • В сети показали уникальные архивные кадры центра Днепра периода конца 90-х (ВИДЕО)

В сети показали уникальные архивные кадры центра Днепра периода конца 90-х (ВИДЕО)

Сегодня 22:00
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Исторический блогер Артем Костюк показал уникальное архивное видео Днепропетровска конца 90-х.

Новости Днепра про В сети показали уникальные архивные кадры центра Днепра периода конца 90-х (ВИДЕО)

Атмосферное видео тогда еще улиц Днепропетровска показали в сети.

Артем Костюк поделился воспоминаниями о том, как в начале 90-х в городе был сплошной блошиный рынок — люди продавали все, что могли, чтобы хоть как-то продержаться.

Показана обстановка в районе современной Европейской площади (ее можно узнать только по зданию Минчермета на заднем плане), ул, Центральная, Детский Мир и ЦУМ. Но здесь не тот случай, что был в начале 90-х – здесь уже местная мафия держала все эти стихийные рынки. Хорошо помню то время и тот бардак, который творился в городе, хотя тогда я воспринимал все вокруг как обычную обстановку, ничего особенного, — говорится в сообщении Артема.

Артем отметил, что там еще остались по привычке несколько случайно припаркованных авто, в багажниках которых случайно разложены подержанные смартфоны.

Также местный контингент, который там тусит по вечерам, не очень украшает площадь. Благоустройство уже потрепанное… Но все же лучше, чем было. Большое спасибо моему другу Дмитрию Лысенко за наводку, — заметил Артем.

Поностальгировать или увидеть, каким был Днепропетровск конца 90-х можно на видео:

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