В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре праздновали День бега

Спорт – залог нашего здоровья. Это знают как взрослые, так и дети.

Бег – простой и эффективный способ поддерживать тело в форме. В мире даже есть праздник, посвященный этому виду физической активности, – День бега. Сейчас его отмечают каждую первую среду июня.

Но и раньше этот праздник пользовался популярностью. В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре отмечали День бега.

Фото опубликовала в Facebook днепрянка Светлана Тур.

По ее словам, все происходило весной 1981 года в сквере на Соборной площади.

Собрались сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского трубного института, желавшие принять участие в этом празднике. Перед ними выступил один из преподавателей кафедры физкультуры металлургического института. После его короткого приветствия желающие побежали. Преподаватель бежал впереди, – написала Светлана.

В комментариях под фото горожане пишут спасибо за «приятные воспоминания» и отмечают, что «сейчас украинцы чаще бегают в укрытие».

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