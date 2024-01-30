В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре праздновали День бега

Бег – простой и эффективный способ поддерживать тело в форме. В мире даже есть праздник, посвященный этому виду физической активности, – День бега. Сейчас его отмечают каждую первую среду июня.
Но и раньше этот праздник пользовался популярностью. В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре отмечали День бега.
Фото опубликовала в Facebook днепрянка Светлана Тур.
По ее словам, все происходило весной 1981 года в сквере на Соборной площади.
Собрались сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского трубного института, желавшие принять участие в этом празднике. Перед ними выступил один из преподавателей кафедры физкультуры металлургического института. После его короткого приветствия желающие побежали. Преподаватель бежал впереди, – написала Светлана.
В комментариях под фото горожане пишут спасибо за «приятные воспоминания» и отмечают, что «сейчас украинцы чаще бегают в укрытие».
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