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  • В сентябре из Днепра будут курсировать дополнительные поезда во Львов: все даты и график движения

В сентябре из Днепра будут курсировать дополнительные поезда во Львов: все даты и график движения

Сегодня 13:36
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УЗ назначил дополнительные поезда из Днепра в западном направлении.

Новости Днепра про В сентябре из Днепра будут курсировать дополнительные поезда во Львов: все даты и график движения

Об этом сообщили в телеграм-канале компании перевозчика.

В УЗ отметили, что для удовлетворения спроса на сентябрь назначили дополнительные поезда между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Днепром.

Так, поезд №175/176 Кривой Рог — Киев будет отправляться из Кривого Рога 20, 21, 27, 28 августа в 11:08 и прибывать в Киев в 19:31. Обратно из Киева поезд будет отправляться 20 августа в 07:31 и прибывать в Кривой Рог в 16:56.

21, 27, 28 августа поезд будет отправляться из Киева в 07:24 и прибывать в Кривой Рог в 16:43.

Поезд №79/80 будет курсировать в сообщении Днепр — Львов. Поезд будет отправляться из Днепра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября в 22:15, прибывать в Киев в 5:49 и во Львов в 13:40.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 сентября и 1 октября в 15:48, прибывать в Киев в 22:37 и в Днепр в 06:49.

Кроме того, дополнительные рейсы назначат между Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом.

Купить билеты можно на сайте, приложении и кассах УЗ.

Напомним, ранее мы сообщали, что УЗ назначила дополнительные поезда из Днепра во Львов на вторую половину августа.

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