В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

Сотни рыбы валяются на земле.

В селе Марьянское Днепропетровской области массовый мор рыбы из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. Местные публикуют видео с доказательствами.

По словам местного жителя, сотни или даже тысячи рыб валяются на земле, после того, как водоем значительно обмелел. Видео перепостил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Рукотворный экоцид, совершаемый россией, — прокомментировал это видео Андрей Ермак.

Как отметили в Минздраве, следующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Медики предупреждают, что собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено. Есть риск заболевания ботулизмом.

В Днепропетровской области это касается тех населенных пунктов, которые находятся вблизи Каховского водохранилища и на границе с Херсонщиной.

Тоже Марьянское. Фото опубликовали в телеграмм-канале «Ну и Днепр».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Херсоне через сутки после подрыва Каховской ГЭС затопило сотни домов. Кое-где вода доходит до 3-го этажа.

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