Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

Сегодня 12:04
просмотров

Сотни рыбы валяются на земле.

Новости Днепра про В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

В селе Марьянское Днепропетровской области массовый мор рыбы из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. Местные публикуют видео с доказательствами.

По словам местного жителя, сотни или даже тысячи рыб валяются на земле, после того, как водоем значительно обмелел. Видео перепостил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Рукотворный экоцид, совершаемый россией, — прокомментировал это видео Андрей Ермак.

Как отметили в Минздраве, следующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Медики предупреждают, что собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено. Есть риск заболевания ботулизмом.

В Днепропетровской области это касается тех населенных пунктов, которые находятся вблизи Каховского водохранилища и на границе с Херсонщиной.

Тоже Марьянское. Фото опубликовали в телеграмм-канале «Ну и Днепр».

Новости Днепра про В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

Новости Днепра про В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

Напомним, ранее мы сообщали, что в Херсоне через сутки после подрыва Каховской ГЭС затопило сотни домов. Кое-где вода доходит до 3-го этажа.

Читайте также:

Новости Днепра про В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭСУкраїнська Новости Днепра про В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭСРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 10:58
    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен

    В Днепропетровской области задержали мужчину, который шпионил за ВСУ.

    В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды
    Новости Днепра
    Сегодня 10:23
    В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды

    Вода есть, но ее нужно экономить.

    После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге немного повысились
    Новости Днепра
    Вчера 17:51
    После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге немного повысились

    Кое-где цены на воду в Кривом Роге "кусаются".

    В Днепре на Яворницкого умерла женщина: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Вчера 17:43
    В Днепре на Яворницкого умерла женщина: комментарий полиции

    Сегодня, 6 июня, в Днепре посреди улицы умер человек.

    Последние новости

    20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге
    20 грн за литр минеральной и 36 грн за 6-литровую бутылку: в ОВА промониторили цены на воду в Кривом Роге

    В ОВА опровергли информацию о повышении цены на воду в бутылках.

    Сегодня 11:22
    просмотров
    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен
    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен

    В Днепропетровской области задержали мужчину, который шпионил за ВСУ.

    Сегодня 10:58
    просмотров
    В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды
    В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды

    Вода есть, но ее нужно экономить.

    Сегодня 10:23
    0
    просмотров
    Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине
    Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

    Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Никак не угомонятся: в Днепре «заминировали» детскую клиническую больницу
    Никак не угомонятся: в Днепре «заминировали» детскую клиническую больницу

    В Днепре поступило сообщение о заминировании городской детской клинической больницы.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Утром враги ударили по Никополю и району
    Утром враги ударили по Никополю и району

    Ночь на 7 июня в Днепропетровской области прошла без атак, но уже утром враг дважды ударил по Никопольскому району.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Квартиру охватил пожар: в Днепре нашли обгоревший труп мужчины
    Квартиру охватил пожар: в Днепре нашли обгоревший труп мужчины

    В Днепре в квартире, которую охватил пожар вечером 6 июня, нашли тело пожилого мужчины.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуация на фронте сегодня
    Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуация на фронте сегодня

    За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на линии фронта. Россияне отказываются от планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Избил и ограбил знакомого: в Днепре задержали мужчину
    Избил и ограбил знакомого: в Днепре задержали мужчину

    В Днепре мужчина набросился на знакомого с кулаками и ограбил его.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    7 червня трамвай №5 змінить маршрут
    7 червня трамвай №5 змінить маршрут

    Планируйте маршрут.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх