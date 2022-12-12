В Риме во время стрельбы в кафе погибла подруга премьера Италии

В Италии во время стрельбы в кафе погибли три женщины.

О стрельбе в кафе Рима сообщило ВВС.

Во время стрельбы погибли три женщины, еще четыре человека получили ранения. Позже стало известно, что одной из погибших была подруга премьер-министра Италии Джорджи Мэлони — Николетта Голисано.

Сообщается, что в кафе проходило собрание членов совета жильцов дома. Какой-то мужчина ждал момента, чтобы застрелить людей.

Премьер Италии на своей странице в Facebook прокомментировала трагедию:

Человек, убивший этих трех невинных женщин и ранивших еще троих, был задержан, и я надеюсь, что правосудие победит как можно быстрее. Стрельбище, на котором он взял оружие (ему отказали в выдаче лицензии на оружие), находится под арестом, – отметила премьер.

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