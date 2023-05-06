В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность

В Нижнем Новгороде взорвали Захара Прилепина.

В субботу, 6 мая, взорвали автомобили российского пропагандиста и террориста Захара Прилепина. Об этом сообщают так называемые РосСМИ.

Известно, что это произошло вблизи Нижнего Новгорода. Водитель умер, а вот Прилепин, к сожалению, жив. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Террорист говорит, что «не понимает, что произошло».

Тем временем прессслужба писателя-украинофоба уточняет, что «с ним все в порядке». Вероятно, Прилепин ехал в Москву с оккупированных территорий, а перед взрывом останавливался возле одного из кафе, чтобы поесть.

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение «Атеш».

«Движение «АТЕШ» охотилось на Прилепина с начала года. Его достали», — говорится в манифесте.

Для тех, кто не в курсе: Прилепин – известный российский писатель, пропагандист, поддерживал боевиков так называемых ДНР и ЛНР с 2014 года и активно выступает за войну. В частности, после ракетного удара по многоэтажке в Днепре, Прилепин обвинил украинские СМИ во лжи и утверждал, что это украинское ПВО ударило по дому.

Появились фотографии с места теракта. Машину с Прилепиным разорвало пополам, а сам пропагандист получил многочисленные переломы.

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