Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность

Сегодня 13:47
просмотров

В Нижнем Новгороде взорвали Захара Прилепина.

Новости Днепра про В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность

В субботу, 6 мая, взорвали автомобили российского пропагандиста и террориста Захара Прилепина. Об этом сообщают так называемые РосСМИ.

Известно, что это произошло вблизи Нижнего Новгорода. Водитель умер, а вот Прилепин, к сожалению, жив. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Террорист говорит, что «не понимает, что произошло».

Тем временем прессслужба писателя-украинофоба уточняет, что «с ним все в порядке». Вероятно, Прилепин ехал в Москву с оккупированных территорий, а перед взрывом останавливался возле одного из кафе, чтобы поесть.

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение «Атеш».

«Движение «АТЕШ» охотилось на Прилепина с начала года. Его достали», — говорится в манифесте.

Новости Днепра про В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность

Для тех, кто не в курсе: Прилепин – известный российский писатель, пропагандист, поддерживал боевиков так называемых ДНР и ЛНР с 2014 года и активно выступает за войну. В частности, после ракетного удара по многоэтажке в Днепре, Прилепин обвинил украинские СМИ во лжи и утверждал, что это украинское ПВО ударило по дому.

Появились фотографии с места теракта. Машину с Прилепиным разорвало пополам, а сам пропагандист получил многочисленные переломы.

Новости Днепра про В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность

Новости Днепра про В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность

Читайте также:

Новости Днепра про В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственностьУкраїнська Новости Днепра про В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственностьРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    В Днепре потерялся беленький декоративный кролик почтенного возраста
    В Днепре потерялся беленький декоративный кролик почтенного возраста

    В Днепре посреди улицы потерялся кролик.

    Сегодня 12:19
    просмотров
    В Никополе в результате обстрела пострадали трое работников промпредприятия
    В Никополе в результате обстрела пострадали трое работников промпредприятия

    Россияне обстреляли город в Днепропетровской области.

    Сегодня 11:35
    просмотров
    За утро на Днепропетровщине уничтожили два российских беспилотника
    За утро на Днепропетровщине уничтожили два российских беспилотника

    Жители Кривого Рога тоже слышали звуки взрывов.

    Сегодня 10:59
    просмотров
    Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области исчезла 12-летняя девочка
    Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области исчезла 12-летняя девочка

    Девочка ушла из дома бабушки с подругой.

    Сегодня 10:13
    0
    просмотров
    Редкое лунное затмение 5 мая: подборка волшебных фотографий, отснятых в Днепре (ФОТО)
    Редкое лунное затмение 5 мая: подборка волшебных фотографий, отснятых в Днепре (ФОТО)

    В следующий раз такое явление мы сможем увидеть через 20 лет.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Громкая ночь: над Днепром и областью сбили четыре «шахеда»
    Громкая ночь: над Днепром и областью сбили четыре «шахеда»

    Сегодня ночью в Днепре было громко.

    Сегодня 08:42
    0
    просмотров
    В Днепре раздался взрыв: что известно
    В Днепре раздался взрыв: что известно

    В Днепре слышали взрыв.

    Сегодня 08:19
    0
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 6 мая: ясно и без осадков
    Погода в Днепре в субботу, 6 мая: ясно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Погибла женщина: россияне обстреляли полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута
    Погибла женщина: россияне обстреляли полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута

    Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.

    Вчера 22:00
    2
    просмотров
    Оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район: подробности
    Оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район: подробности

    Трижды в течение дня оккупанты били по Никопольскому району. Из тяжелой артиллерии и РСЗО накрывали Марганецкую, Красногригорьевскую громады и сам Никополь.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх