В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность

В субботу, 6 мая, взорвали автомобили российского пропагандиста и террориста Захара Прилепина. Об этом сообщают так называемые РосСМИ.
Известно, что это произошло вблизи Нижнего Новгорода. Водитель умер, а вот Прилепин, к сожалению, жив. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Террорист говорит, что «не понимает, что произошло».
Тем временем прессслужба писателя-украинофоба уточняет, что «с ним все в порядке». Вероятно, Прилепин ехал в Москву с оккупированных территорий, а перед взрывом останавливался возле одного из кафе, чтобы поесть.
Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение «Атеш».
«Движение «АТЕШ» охотилось на Прилепина с начала года. Его достали», — говорится в манифесте.
Для тех, кто не в курсе: Прилепин – известный российский писатель, пропагандист, поддерживал боевиков так называемых ДНР и ЛНР с 2014 года и активно выступает за войну. В частности, после ракетного удара по многоэтажке в Днепре, Прилепин обвинил украинские СМИ во лжи и утверждал, что это украинское ПВО ударило по дому.
Появились фотографии с места теракта. Машину с Прилепиным разорвало пополам, а сам пропагандист получил многочисленные переломы.
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