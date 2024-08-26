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В результате вражеской атаки на Днепропетровщину погиб мужчина

Сегодня 09:42
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Число погибших в результате вражеской атаки на Украину увеличилось.

Новости Днепра про В результате вражеской атаки на Днепропетровщину погиб мужчина

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обнародовал детали последствий атаки окупантов 26 августа.

Предварительно на Днепропетровщине работала противовоздушная оборона, взрывы раздавались в Днепре и Кривом Роге.

К сожалению, стало известно о погибшем — 69-летнем мужчине.

Случилось несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме, — говорится в сообщении Сергея Лысака.

Последствия уточняются. Информация обновляется.

Напомним, в Луцке стало известно о первом погибшем в результате сегодняшней атаки.

Сегодня, 26 августа, враг совершает массированную ракетную атаку по городам Украины. В Днепре слышали взрывы. По состоянию на 09.37 воздушная тревога продолжается. Рекомендуется не покидать укрытие.

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