В результате вражеской атаки на Днепропетровщину погиб мужчина

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обнародовал детали последствий атаки окупантов 26 августа.
Предварительно на Днепропетровщине работала противовоздушная оборона, взрывы раздавались в Днепре и Кривом Роге.
К сожалению, стало известно о погибшем — 69-летнем мужчине.
Случилось несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме, — говорится в сообщении Сергея Лысака.
Последствия уточняются. Информация обновляется.
Напомним, в Луцке стало известно о первом погибшем в результате сегодняшней атаки.
Сегодня, 26 августа, враг совершает массированную ракетную атаку по городам Украины. В Днепре слышали взрывы. По состоянию на 09.37 воздушная тревога продолжается. Рекомендуется не покидать укрытие.
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