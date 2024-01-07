В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками

Об этом сообщают в Facebook сообществе «Днепр. Помощь животным. Тополь 1, 2, 3.» .
Волонтер просто чудом не пострадала. Она вышла на прогулку с песиками позже обычного.
Дом полностью разрушен, внутри находились 6 котиков и 6 собак.
Срочно необходимо жилье, где возьмут с животными. У нее осталось 8 собачек и пока из-под завалов достали 2-х кошек. 2-х собачек уже похоронили, — говорится в сообщении сообщества.
Волонтер просит о помощи для хвостиков у неравнодушных людей.
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