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  • В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками

В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками

Сегодня 19:43
просмотров

Сегодня вражеская ракета оставила девушку-волонтера, 8 собак и котиков без крова.

Новости Днепра про В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками

Об этом сообщают в Facebook сообществе «Днепр. Помощь животным. Тополь 1, 2, 3.» .

Волонтер просто чудом не пострадала. Она вышла на прогулку с песиками позже обычного.

Дом полностью разрушен, внутри находились 6 котиков и 6 собак.

Срочно необходимо жилье, где возьмут с животными. У нее осталось 8 собачек и пока из-под завалов достали 2-х кошек. 2-х собачек уже похоронили, — говорится в сообщении сообщества.

Волонтер просит о помощи для хвостиков у неравнодушных людей.

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Новости Днепра про В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котикамиУкраїнська Новости Днепра про В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котикамиРусский

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