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В результате вражеской атаки на Днепр погиб 51-летний мужчина: обновлены данные последствий от ОВА

Сегодня 07:45
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Враг атаковал Днепр ракетами.

Новости Днепра про В результате вражеской атаки на Днепр погиб 51-летний мужчина: обновлены данные последствий от ОВА

В результате вражеской атаки на город, которая произошла в ночь на 3 сентября, погиб 51-летний мужчина, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

В общей сложности пострадали шесть человек, из них 37-летний мужчина был госпитализирован. Все остальные будут лечиться амбулаторно.

Кроме повреждений в жилом доме в одном из районов города, вражеская атака вызвала возгорание автомобилей: 3 уничтожены, 12 изуродованы. Кроме того, в местном детском саду и семи частных домах разбиты окна. Изуродовано предприятие.

Россияне также снова атаковали Никопольщину, били из РСЗО «Град». Применили и тяжелую артиллерию, и дроны-камикадзе. К счастью, обошлось без жертв. Повреждена инфраструктура.

В Никополе изуродовано админздание, сейчас на территории продолжается обследование.

Напомним, минувшей ночью в Днепре прогремели взрывы, впоследствии стало известно о повреждении жилого дома. После этого Сергей Лысак сообщил о погибшем и раненых.

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Новости Днепра про В результате вражеской атаки на Днепр погиб 51-летний мужчина: обновлены данные последствий от ОВАУкраїнська Новости Днепра про В результате вражеской атаки на Днепр погиб 51-летний мужчина: обновлены данные последствий от ОВАРусский

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