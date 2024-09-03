В результате вражеской атаки на Днепр погиб 51-летний мужчина: обновлены данные последствий от ОВА

В результате вражеской атаки на город, которая произошла в ночь на 3 сентября, погиб 51-летний мужчина, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
В общей сложности пострадали шесть человек, из них 37-летний мужчина был госпитализирован. Все остальные будут лечиться амбулаторно.
Кроме повреждений в жилом доме в одном из районов города, вражеская атака вызвала возгорание автомобилей: 3 уничтожены, 12 изуродованы. Кроме того, в местном детском саду и семи частных домах разбиты окна. Изуродовано предприятие.
Россияне также снова атаковали Никопольщину, били из РСЗО «Град». Применили и тяжелую артиллерию, и дроны-камикадзе. К счастью, обошлось без жертв. Повреждена инфраструктура.
В Никополе изуродовано админздание, сейчас на территории продолжается обследование.
Напомним, минувшей ночью в Днепре прогремели взрывы, впоследствии стало известно о повреждении жилого дома. После этого Сергей Лысак сообщил о погибшем и раненых.
Читайте также:
Автор:
В Шевченковском районе мужчина убил женщину.
Света может быть чуть больше.
Общественный транспорт в Днепре будет курсировать с переменами.
Хорошего дня, друзья!
В Шевченковском районе мужчина убил женщину.
Света может быть чуть больше.
Общественный транспорт в Днепре будет курсировать с переменами.
Хорошего дня, друзья!
Известно об одном погибшем в результате вечернего удара.
Мощные взрывы раздавались в Днепре во время последней тревоги.
В Днепре исчезла девушка.
Осень 2024 года будет аномально теплой.
В Днепре 6-летний мальчик пошел гулять, потому что устал ждать маму из магазина.
В Днепропетровской области увеличилось количество первоклассников.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!