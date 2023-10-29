Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок — начато расследование

В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок — начато расследование

Сегодня 14:57
просмотров

Днепропетровская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Новости Днепра про В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок - начато расследование

Днем, 27 октября, российские военные обстреляли Никополь из артиллерии.

В результате вражеской атаки осколочные ранения получили 5-летний ребенок и местная жительница. Они госпитализированы в больницу, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также были повреждены хозяйственные постройки, солнечные батареи и критическая инфраструктура.

Прокуроры задокументировали последствия обстрелов и начали расследование.

Читайте также:

Новости Днепра про В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок - начато расследованиеУкраїнська Новости Днепра про В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок - начато расследованиеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Перепутала передачи: в Днепре на проспекте Поля автоледи въехала в магазин
Новости Днепра
Сегодня 15:45
Перепутала передачи: в Днепре на проспекте Поля автоледи въехала в магазин

Сегодня в Днепре на Проспекте Поля произошло ДТП.

Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа
Новости Днепра
Сегодня 13:41
Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрены серьезные штрафы…

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров
Новости Днепра
Сегодня 12:06
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров

В городе Кривой Рог возле Центрального кладбища произошло смертельное ДТП.

Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь
Новости Днепра
Сегодня 11:07
Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь

Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.

Последние новости

Перепутала передачи: в Днепре на проспекте Поля автоледи въехала в магазин
Перепутала передачи: в Днепре на проспекте Поля автоледи въехала в магазин

Сегодня в Днепре на Проспекте Поля произошло ДТП.

Сегодня 15:45
2
просмотров
Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа
Днепрянам приготовиться: в Украине могут ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрены серьезные штрафы за нарушение комендантского часа.

Сегодня 13:41
3
просмотров
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: автомобиль протащил пешехода 20 метров

В городе Кривой Рог возле Центрального кладбища произошло смертельное ДТП.

Сегодня 12:06
5
просмотров
Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь
Враг ночью четыре раза обстреливал Никополь

Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.

Сегодня 11:07
4
просмотров
На Днепропетровщине в своем доме сгорел мужчина
На Днепропетровщине в своем доме сгорел мужчина

Сегодня в 5 утра в Синельниковском районе возник пожар на улице Центральной села Водолажское.

Сегодня 10:37
3
просмотров
Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Сегодня в своем доме скончался Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья".

Сегодня 09:49
3
просмотров
Позор в Кривом Роге: СК Днепр-1 разгромно уступил Кривбассу
Позор в Кривом Роге: СК Днепр-1 разгромно уступил Кривбассу

Вчера в Кривом Роге СК Днепр-1 уступил Кривбассу со счетом 0-3.

Сегодня 08:46
5
просмотров
Погода на 29 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 29 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Кривом Роге мужчина взял в заложники 6-летнего племянника угрожая убить себя топором
В Кривом Роге мужчина взял в заложники 6-летнего племянника угрожая убить себя топором

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина взял в заложники родную мать и 6-летнего племянника.

Вчера 18:17
5
просмотров
В Днепре мужчина начал резать себе вены в маршрутке
В Днепре мужчина начал резать себе вены в маршрутке

В Днепре неадекватный мужчина начал резать себе вены.

Вчера 17:38
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх