В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок — начато расследование

Днепропетровская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Днем, 27 октября, российские военные обстреляли Никополь из артиллерии.

В результате вражеской атаки осколочные ранения получили 5-летний ребенок и местная жительница. Они госпитализированы в больницу, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также были повреждены хозяйственные постройки, солнечные батареи и критическая инфраструктура.

Прокуроры задокументировали последствия обстрелов и начали расследование.

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