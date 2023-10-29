В результате вражеского обстрела Никополя ранен 5-летний ребенок — начато расследование

Днем, 27 октября, российские военные обстреляли Никополь из артиллерии.
В результате вражеской атаки осколочные ранения получили 5-летний ребенок и местная жительница. Они госпитализированы в больницу, — говорится в сообщении прокуратуры.
Также были повреждены хозяйственные постройки, солнечные батареи и критическая инфраструктура.
Прокуроры задокументировали последствия обстрелов и начали расследование.
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