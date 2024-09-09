В результате вражеского обстрела Днепропетровщины погибла 16-летняя девочка

Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь. В результате атаки погибла 16-летняя девочка. Спасатели достали ее из-под завалов поврежденного дома.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
“Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Сотрудники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким…”, — написал Сергей Лысак.
Из-за вражеской атаки на Никополь также пострадали три человека. Они получили осколочные ранения. Потерпевшего 79-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
“Три человека пострадали. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние – средней тяжести. 74-летний местный житель получил помощь, от госпитализации отказался. Равно как и 66-летняя женщина”, — добавил Сергей Лысак.
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