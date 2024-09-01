В результате ударов врага по Никопольскому району ранены 4 человека: полиция работает на месте артобстрелов

Враг попал по Никопольщине, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Вчера вечером враг попал по частному сектору г. Никополь. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате обстрела пострадали 66-летний мужчина и 72-летняя женщина. Из-за атаки россиян повреждены частные дома, хозяйственные постройки, заборы.В ночь на 1 сентября обстрел города повторился. Разрушения испытали промышленное предприятие и автозаправка, — говорится в сообщении правоохранителей.

Сегодня, 1 сентября, российские войска атаковали Марганец – в результате артиллерийских обстрелов травмы получили супруги – женщина и мужчина 1966 года рождения.

Полиция и специальные службы работают на месте артобстрелов и собирают доказательства, преступления, совершенные оккупантами.

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