В результате ударов врага по Никопольскому району ранены 4 человека: полиция работает на месте артобстрелов

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Вчера вечером враг попал по частному сектору г. Никополь. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате обстрела пострадали 66-летний мужчина и 72-летняя женщина. Из-за атаки россиян повреждены частные дома, хозяйственные постройки, заборы.В ночь на 1 сентября обстрел города повторился. Разрушения испытали промышленное предприятие и автозаправка, — говорится в сообщении правоохранителей.
Сегодня, 1 сентября, российские войска атаковали Марганец – в результате артиллерийских обстрелов травмы получили супруги – женщина и мужчина 1966 года рождения.
Полиция и специальные службы работают на месте артобстрелов и собирают доказательства, преступления, совершенные оккупантами.
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