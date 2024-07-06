В результате российского обстрела Никопольщины погибла женщина

Сегодня, 6 июля, российские войска снова обстреливали Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Трагическое известие из Никопольщины. Погибла 65-летняя женщина. Ее убили россияне, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую общину, говорится в сообщении главы ОВА.

В результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер.

Сегодня мы писали о том, что захватчики направляли на Никополь дроны-камикадзе.

Ночью защитники неба уничтожили над областью 4 шахеда.

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