В результате прямого попадания ракеты в дом в Запорожье пострадали 18 человек (ФОТО)

В Запорожье в результате ракетного удара пострадали дети.

Днем 22 марта Запорожье было под ракетным обстрелом. Одна из ракет попала в многоэтажку.

По состоянию на данный момент известно о 18 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Запорожье, в том числе двое детей в возрасте 7 и 9 лет, сообщил секретарь горсовета Куртев. 11 человек госпитализировали, еще пятеро получили медицинскую помощь на месте.

На месте удара работают спасатели, которые тушат пожар. Окончательные данные о пострадавших и разрушениях уточняются. В горсовете опубликовали фото с места удара.

upd: Секретарь Запорожского горсовета Куртев сообщил, что один из пострадавших умер в больнице. Количество людей, который госпитализировали увеличилось до 25 человек.

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