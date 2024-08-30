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В результате очередного обстрела Никопольщины пострадали три человека

Сегодня 12:18
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На Никопольщине в результате вражеской атаки снова пострадали люди.

Новости Днепра про В результате очередного обстрела Никопольщины пострадали три человека

В результате вражеской атаки в Красногригорьевской общине на Никопольщине пострадали люди.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Получили ранения три женщины — 67, 48 и 24 лет. Все получили медицинскую помощь, будут лечиться дома.

Артиллерийским обстрелом изуродованы частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.

Напомним, вчера мы писали о поврежденных многоэтажках и ТРЦ: в Никополе в результате очередного обстрела погибла женщина.

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