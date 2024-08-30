В результате очередного обстрела Никопольщины пострадали три человека

В результате вражеской атаки в Красногригорьевской общине на Никопольщине пострадали люди.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Получили ранения три женщины — 67, 48 и 24 лет. Все получили медицинскую помощь, будут лечиться дома.
Артиллерийским обстрелом изуродованы частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.
Напомним, вчера мы писали о поврежденных многоэтажках и ТРЦ: в Никополе в результате очередного обстрела погибла женщина.
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