В результате обстрелов затопленных районов Херсона есть жертвы

Как сообщили в МВД, по состоянию на данный момент по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела мест эвакуации в Херсоне. Среди них: гражданская женщина, полицейский и спасатель.
Правоохранители подтвердили, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.
В прокуратуре уточнили, что один человек погиб в результате обстрела Херсона 8 июня. Еще четыре человека ранены в одном из сел Херсонщины.
upd: В МВД утверждают, что по состоянию на данный момент погибших нет. Число пострадавших возросло до 8 человек.
Один из снарядов попал в многоэтажку. Эвакуацию приостановили. Граждане и спасатели пытаются скрыться от обстрела. Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.
Кроме того, в оккупированных Олешках обстреляли школу, где люди скрывались от наводнения. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.
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