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В результате обстрелов затопленных районов Херсона есть жертвы

Сегодня 15:33
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Россияне начали обстрел города во время эвакуации.

Новости Днепра про В результате обстрелов затопленных районов Херсона есть жертвы

Как сообщили в МВД, по состоянию на данный момент по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела мест эвакуации в Херсоне. Среди них: гражданская женщина, полицейский и спасатель.

Правоохранители подтвердили, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

В прокуратуре уточнили, что один человек погиб в результате обстрела Херсона 8 июня. Еще четыре человека ранены в одном из сел Херсонщины.

upd: В МВД утверждают, что по состоянию на данный момент погибших нет. Число пострадавших возросло до 8 человек.

Один из снарядов попал в многоэтажку. Эвакуацию приостановили. Граждане и спасатели пытаются скрыться от обстрела. Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

Кроме того, в оккупированных Олешках обстреляли школу, где люди скрывались от наводнения. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

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