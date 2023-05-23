«В результате обстрела не выдержало сердце»: в Днепре скончался известный волонтер

В Днепре скончался известный волонтер.

Ночью 22 мая Днепр пережил один из самых мощных ракетных обстрелов. По официальным данным, никто в результате атаки и непосредственно взрывов не погиб. Тяжелые ранения получил днепровский спасатель, спасением которого занимаются медики.

Впрочем, русский обстрел таки унес человеческую жизнь. О печальном известии рассказала Наталья Хазан.

В нашей волонтерской семье страшное известие – у сына Natalia Shishenda сегодня утром в результате обстрела Днепра не выдержало сердце, – сообщила Наталья.

34-летний Иван был волонтером. Он с 2014 года помогал фронту, ремонтировал автомобили и доставлял помощь на фронт. Похоронят Ивана завтра в Днепре.

Светлая память!

Напомним, к утру 22 мая в Днепре произошел мощный ракетный обстрел. По словам мэра Бориса Филатова, такого не было за всю войну. На Днепр и область направили крылатые и баллистические ракеты, а также два десятка дронов-камикадзе.

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