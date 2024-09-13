В результате обстрела Донбасса погибли работники офиса Красного Креста в Днепре

В Донецкой области погибли трое сотрудников офиса Международного Комитета Красного Креста в Днепре.

12 сентября оккупанты обстреляли село Веролюбовка в Донецкой области. В результате атаки погибли трое мужчин, работавших в офисе Международного Комитета Красного Креста в Днепре. Еще два работника пострадали и сейчас находятся в больнице.

Об этом Суспильне Донбасс сообщил представитель делегации МККК в Украине Александр Власенко, пишет Суспильне.

«Погибшие мужчины работали в отделе экономической безопасности в офисе Днепра. Это была дистрибуция людей, которые остаются в этих селах у линии фронта, чтобы люди могли спокойно пережить зиму, как правило мы начинаем это в августе в конце августа в начале сентября, это было планово .Там(в Веролюбовке) были наши фуры. Обстрел произошел не тогда, когда раздавали помощь. Одного погибшего я знаю лично. Александр Власенко добавил, что имена погибших не будут называть по этическим соображениям, потому что об этом попросили их семьи.

Эту информацию также подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В своем телеграмм-канале он рассказал, что во время обстрела работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь.

“Три гражданина Украины, штатных работников МККК, погибли, еще двое работников получили ранения из-за обстрела РФ! Артиллерийский обстрел РФ совершила по селу Веролюбовка в Донецкой области. Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь”, — сообщил Дмитрий Лубинец.

В Красном кресте обнародовали заявление, где осудили обстрел и нападение на сотрудников организации.

«Недопустимо, чтобы обстрелы попадали в места раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты из-за потери наших коллег, и мы беспокоимся о раненых. Эта трагедия вызывает волну скорби, знакомую тем, кто потерял близких во время вооруженных конфликтов», – заявила президент МККК Мир’ она Спольярич.

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