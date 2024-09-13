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  • В результате обстрела Донбасса погибли работники офиса Красного Креста в Днепре

В результате обстрела Донбасса погибли работники офиса Красного Креста в Днепре

Сегодня 07:17
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В Донецкой области погибли трое сотрудников офиса Международного Комитета Красного Креста в Днепре.

Новости Днепра про В результате обстрела Донбасса погибли работники офиса Красного Креста в Днепре

12 сентября оккупанты обстреляли село Веролюбовка в Донецкой области. В результате атаки погибли трое мужчин, работавших в офисе Международного Комитета Красного Креста в Днепре. Еще два работника пострадали и сейчас находятся в больнице.

Об этом Суспильне Донбасс сообщил представитель делегации МККК в Украине Александр Власенко, пишет Суспильне. 

«Погибшие мужчины работали в отделе экономической безопасности в офисе Днепра. Это была дистрибуция людей, которые остаются в этих селах у линии фронта, чтобы люди могли спокойно пережить зиму, как правило мы начинаем это в августе в конце августа в начале сентября, это было планово .Там(в Веролюбовке) были наши фуры. Обстрел произошел не тогда, когда раздавали помощь. Одного погибшего я знаю лично. Александр Власенко добавил, что имена погибших не будут называть по этическим соображениям, потому что об этом попросили их семьи.

Новости Днепра про В результате обстрела Донбасса погибли работники офиса Красного Креста в Днепре

Эту информацию также подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В своем телеграмм-канале он рассказал, что во время обстрела работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь.

“Три гражданина Украины, штатных работников МККК, погибли, еще двое работников получили ранения из-за обстрела РФ! Артиллерийский обстрел РФ совершила по селу Веролюбовка в Донецкой области. Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь”, — сообщил Дмитрий Лубинец.

В Красном кресте обнародовали заявление, где осудили обстрел и нападение на сотрудников организации.

«Недопустимо, чтобы обстрелы попадали в места раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты из-за потери наших коллег, и мы беспокоимся о раненых. Эта трагедия вызывает волну скорби, знакомую тем, кто потерял близких во время вооруженных конфликтов», – заявила президент МККК Мир’ она Спольярич.

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