В результате ночного обстрела Никополя без ног осталась 6 летняя девочка

Оккупанты снова кошмарили Никопольщину.

О последствиях вражеских обстрелов рассказали спасатели Днепропетровской области.

По Никополю было выпущено 100 снарядов. К сожалению, из-за обстрелов пострадала 6-летняя девочка и ее мама. Ребенок остался без ног, семью госпитализировали. Из-под завалов извлекли 42-летнюю жительницу Никополя, она также в больнице в тяжелом состоянии.

В городе изуродовано более 30 многоэтажек и частных домов, 2 детсада, школа, 2 предприятия, 3 магазина, кафе, офис благотворительного фонда, газопроводы и электросеть.

В Марганецком и Мировском обществе люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются.

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