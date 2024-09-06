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В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянии

Сегодня 16:26
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В Павлограде на Днепропетровщине 58 пострадавших из-за утренних ракетных обстрелов.

Новости Днепра про В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянии

По состоянию на 15 часов 6 сентября известно, что от ракетных обстрелов Павлограда пострадали 58 человек. Среди тех, кто в больнице, три человека – тяжелые.

Это мужчины 30, 68 и 69 лет. Несовершеннолетних среди пострадавших уже 5. У пострадавших диагностировали рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. Количество погибших остается неизменным – один человек.

В городе большие разрушения. В частности, в результате ракетных ударов возникли повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожены авто, еще 2 избиты.

Чтобы помочь людям, развернуты Пункты несокрушимости. Организован подвоз воды. Продолжается ликвидация последствий и фиксация избитого, говорится в публикации Сергея Лысака.

Новости Днепра про В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянии

Новости Днепра про В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянии

Новости Днепра про В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянии

Новости Днепра про В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянии

Новости Днепра про В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянии

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Новости Днепра про В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянииУкраїнська Новости Днепра про В результате атаки по Павлограду уже 58 пострадавших: в каком они состоянииРусский

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