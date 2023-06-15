В ресторане Днепра якобы нашли помидор с наклейкой в салате: в заведении говорят, что это инсценировка

На днях жители Днепра пожаловались на наклейку, которую якобы обнаружили на помидорах в одном из кафе. Об этом инциденте мы рассказывали раньше.
По словам днепрян, все произошло в ресторане Confetti в ТРК Appolo. Посетители якобы нашли на помидоре в салате наклейку.
Как сообщила администрация заведения, клиенты к ним с жалобами в тот день не обращались. Представители ресторана заявили, что посетители могли подложить наклейку на помидоры, чтобы осквернить репутацию Confetti.
«Как следует из анализа видеоматериалов с камер видеонаблюдения 11 июня около 12:50 в заведении ресторанного общества Confetti в ТРК Apollo находились клиенты, являющиеся авторами видео. Запись с камер свидетельствует о том, что лица ответственны за создание видеоматериала, который и стал поводом для опубликование статьи о нашем заведении, действовали умышленно и самостоятельно подложили наклейку в блюдо», – заявили в Confetti.
Как уточнили в Confetti, они не заказывают овощи у производителя, чья торговая марка видна на видео, поэтому повара не могли оставить наклейку на помидорах. Администрация заведения добавила, что в ресторане следят за санитарными нормами и подобных инцидентов случиться не может.
На видео, которое предоставили в Confetti, можно увидеть посетителей, отдыхающих в ресторане. В какой-то момент женщина, сидящая за одним из столиков, прикасается к тарелке. Вероятно, именно в этот момент клиентка могла оставить на помидоре наклейку. Позже мужчина, находившийся рядом, достал телефон и стал снимать на видео содержимое тарелки.
Именно это видео, вероятно, затем распространили в телеграм-канале.
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