В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатов

Его зарегистрировал одиозный нардеп Александр Дубинский. Информация об этом появилась на сайте парламента.
Дубинский предлагает внести поправки в закон о мобилизации и отменить отсрочку для нардепов и чиновников.
В законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» есть упоминание о том, что народные депутаты и парламентарии имеют право на отсрочку от призыва во время мобилизации.
Кроме того, Дубинский предложил отменить статью 29 этого закона, которой депутатов освобождали от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальное собрание.
Если вдруг эту поправку к закону примут, то изменения коснутся только парламентариев, для других слоев населения изменения не предусмотрены.
В Украине достаточно скептически отреагировали на эту инициативу нардепа, считая, что это популистическое заявление, а не стремление установить справедливость.
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