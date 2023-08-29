В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатов

В Раде зарегистрировали законопроект о "относительно справедливой мобилизации".

Его зарегистрировал одиозный нардеп Александр Дубинский. Информация об этом появилась на сайте парламента.

Дубинский предлагает внести поправки в закон о мобилизации и отменить отсрочку для нардепов и чиновников.

В законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» есть упоминание о том, что народные депутаты и парламентарии имеют право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Кроме того, Дубинский предложил отменить статью 29 этого закона, которой депутатов освобождали от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальное собрание.

Если вдруг эту поправку к закону примут, то изменения коснутся только парламентариев, для других слоев населения изменения не предусмотрены.

В Украине достаточно скептически отреагировали на эту инициативу нардепа, считая, что это популистическое заявление, а не стремление установить справедливость.

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