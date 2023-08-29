Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатов

В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатов

Сегодня 12:05
просмотров

В Раде зарегистрировали законопроект о "относительно справедливой мобилизации".

Новости Днепра про В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатов

Его зарегистрировал одиозный нардеп Александр Дубинский. Информация об этом появилась на сайте парламента.

Дубинский предлагает внести поправки в закон о мобилизации и отменить отсрочку для нардепов и чиновников.

В законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» есть упоминание о том, что народные депутаты и парламентарии имеют право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Кроме того, Дубинский предложил отменить статью 29 этого закона, которой депутатов освобождали от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальное собрание.

Если вдруг эту поправку к закону примут, то изменения коснутся только парламентариев, для других слоев населения изменения не предусмотрены.

В Украине достаточно скептически отреагировали на эту инициативу нардепа, считая, что это популистическое заявление, а не стремление установить справедливость.

Читайте также:

Новости Днепра про В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатовУкраїнська Новости Днепра про В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий мобилизовать депутатовРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

У Зеленского ответили, объявят ли тотальную мобилизацию
Новости Украины
Вчера 20:50
У Зеленского ответили, объявят ли тотальную мобилизацию

Не так давно Владимир Зеленский рассказал, что военное руководство хотело…

В Днепре задержан мужчина, который хотел принести 14 тыс долларов в ТЦК
Новости Днепра
26.08.2023 15:15
В Днепре задержан мужчина, который хотел принести 14 тыс долларов в ТЦК

В Днепре полиция задержала мужчину, который хотел принести взятку в…

Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»
Новости Днепра
24.08.2023 18:48
Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»

В Днепре разоблачили очередного "решала", который отмазывал людей от мобилизации.

«Воевать будут все»: нардеп назвал условие при котором объявят тотальную мобилизацию
Новости Украины
17.08.2023 14:51
«Воевать будут все»: нардеп назвал условие при котором объявят тотальную мобилизацию

Среди украинцев все чаще идут разговоры о том, что рано…

Последние новости

Пошел к котикам и изчез: у волонтера из Никополя, которого искали неделю, произошел инсульт
Пошел к котикам и изчез: у волонтера из Никополя, которого искали неделю, произошел инсульт

Волонтер из Никополя, которого искали почти неделю, попал в больницу с инсультом.

Сегодня 13:03
1
просмотров
Как выглядят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: от 15 тыс грн (ФОТО)
Как выглядят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: от 15 тыс грн (ФОТО)

Как отмечают риэлторы, самый пик покупок дач в Днепре приходится на конец весны и начало лета и начало осени. Весной ее покупают те, кто хочет провести теплые дни на природе или заняться выращиванием своих овощей и фруктов, а в конце…

Сегодня 12:24
7
просмотров
В Днепре подростки «балуются» петардами: горожане возмущены
В Днепре подростки «балуются» петардами: горожане возмущены

Продолжается полномасштабная война, каждый громкий звук вызывает у горожан неприятные ассоциации, однако не всем до этого есть дело.

Сегодня 11:59
4
просмотров
НБУ разрешил продавать населению больше валюты: какие лимиты установили
НБУ разрешил продавать населению больше валюты: какие лимиты установили

Впервые с начала войны НБУ разрешил банкам продавать населению больше безналичной валюты.

Сегодня 11:33
3
просмотров
В Днепре на три дня объявили пятый самый высокий уровень опасности
В Днепре на три дня объявили пятый самый высокий уровень опасности

В Днепре и области объявили о чрезвычайной пожарной опасности.

Сегодня 11:01
9
просмотров
В Днепре уже начали кататься на санках, но есть нюанс (ВИДЕО)
В Днепре уже начали кататься на санках, но есть нюанс (ВИДЕО)

Когда снега еще нет, а покататься на санках очень хочется :)

Сегодня 10:51
12
просмотров
В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойку
В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойку

В Днепре нуждается помощь котик, которого чуть не задушили.

Сегодня 10:22
5
просмотров
В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллеги
В Каменском коммунальщики мэрии Белоусова отдали подряд на 2 млн компании своего коллеги

Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит 2 миллиона гривен из бюджета.

Сегодня 10:00
7
просмотров
В Днепре «заминировали» рекордное количество объектов: школы, детсады, банки и станции метро
В Днепре «заминировали» рекордное количество объектов: школы, детсады, банки и станции метро

И снова...

Сегодня 09:30
8
просмотров
В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд: подробности
В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд: подробности

Важная информация!

Сегодня 09:11
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх