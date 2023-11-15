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В Раде предлагают освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин: кого именно

Сегодня 10:32
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Появился новый законопроект, в котором предлагают отсрочку еще нескольким категориям мужчин.

Новости Днепра про В Раде предлагают освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин: кого именно

На сайте Верховной Рады опубликовали законопроект, где предлагают давать отсрочку мужчинам-волонтерам.

Инициатор законопроекта — Георгий Мазураш из фракции «Слуга Народа».

В настоящее время документ находится на рассмотрении профильного комитета ВР.

Что предлагает нардеп?

Как говорится в пояснительной записке, нужно давать отсрочку от мобилизации волонтерам. Это, прежде всего, касается тех, кто официально трудоустроен или зарегистрирован в соответствующем реестре. То есть мужчин, которые волонтерят фултайм. Нардеп считает, что такие люди принесут больше пользы в тылу, помогая войску и гражданским, чем присоединятся к рядам ВСУ.

Мазурашу говорит, что к нему неоднократно обращались волонтеры и общественные организации с просьбой инициировать изменения, чтобы волонтеры могли продолжать заниматься помощью Украины в тылу.

Нардеп предлагает прописать в законе, что мобилизации не подлежат волонтеры, отвечающие следующим критериям:

  • гражданин Украины военнообязанного возраста и состояния, работающего (не менее 0,75 ставки)
  • который занимается предпринимательской деятельностью (и не имеет налоговых задолженностей)
  • официально занимается волонтерской деятельностью (входит в Реестр волонтеров, имеет удостоверение волонтера утвержденного образца)
  • имеет подтверждающие документы, которые в текущем или предыдущем месяце осуществлял волонтерскую деятельность

Заметим, что Георгий Мазураш автор сомнительного законопроекта о критике в соцсетях, а еще ряда документов, не проходящих рассмотрение профильных комитетов, и которые соответственно не подаются на голосование.

Попадет ли этот законопроект в Раду – узнаем.

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