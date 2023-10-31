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В Пятихатках ссора между мужчинами закончилась стрельбой

Сегодня 15:37
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22 октября возле одного из магазинов в Пятихатках произошла стрельба.

Новости Днепра про В Пятихатках ссора между мужчинами закончилась стрельбой

Как выяснили полицейские, между двумя знакомыми возникла ссора. 33-летний мужчина решил урегулировать ее с помощью оружия, поэтому он несколько раз выстрелил в сторону 43-летнего оппонента и попал ему в плечо. После этого злоумышленник сбежал с места происшествия.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Оперативники разыскали и задержали подозреваемого. Орудие преступления – стартовый пистолет с признаками переработки – изъяли и направили на экспертизу.

Новости Днепра про В Пятихатках ссора между мужчинами закончилась стрельбой

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге стажер обворовал суши-бар: как его наказали.

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