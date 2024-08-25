В Пятихатках разыскивают 15-летнюю Злодейченко Александру

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Девушка вчера, 24 августа, около 9:00 ушла с места жительства в поселке Вершинное Пятихатской городской общины Каменского района.
До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.
Если вам известна любая информация о местонахождении Александры Злодейченко, просим сообщить по телефонам 068-993-82-28 (пятихатки) 096-586-94-41 или 102.
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