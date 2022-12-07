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В пяти метрах от берега: в Днепре на Победе дети катаются на тонком льду

Сегодня 16:29
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В Днепре дети и взрослые открыли сезон опасных игр.

Так, сегодня мы писали, что уже дети катаются на льду возле косы на Победе.

Позже группу детей заметили опять же на ж/м Победа. На этот раз они играли на тонком льду на озере, что возле церкви в конце проспекта Героев.

Новости Днепра про В пяти метрах от берега: в Днепре на Победе дети катаются на тонком льду

Пожалуйста, будьте осторожны, ведь еще не было очень сильных морозов, вода замерзла только на поверхности, поэтому есть очень большой риск провалиться под лед.

А лучше вообще отказаться от подобных развлечений.

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