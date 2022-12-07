В пяти метрах от берега: в Днепре на Победе дети катаются на тонком льду

В Днепре дети и взрослые открыли сезон опасных игр.

Так, сегодня мы писали, что уже дети катаются на льду возле косы на Победе.

Позже группу детей заметили опять же на ж/м Победа. На этот раз они играли на тонком льду на озере, что возле церкви в конце проспекта Героев.

Пожалуйста, будьте осторожны, ведь еще не было очень сильных морозов, вода замерзла только на поверхности, поэтому есть очень большой риск провалиться под лед.

А лучше вообще отказаться от подобных развлечений.

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