В ПВК «Схід» рассказали, где сбили ракету, которая вечером 10 января летела на Днепр

В Днепропетровской области уничтожили ракету.

В 16:50 Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале сообщили о ракете, направлявшейся на Днепр. До этого в области объявили о воздушной тревоге и ракетной опасности. Через 20 минут прозвучал отбой.

Как сообщили в Воздушном командовании «Схід», ракету, которой хотели атаковать Днепр, сбили в Синельниковском районе. Это была крылатая авиационная ракета х-59.

Позже взрывы раздавались в Кривом Роге, о чем мы сообщали ранее. Представители Воздушного командования «Схід» эту информацию не комментировали, но ранее Александр Вилкул отметил, что «все нормально».

Глава ОВА Сергей Лысак, =подтвердил информацию о взрыве. Чиновник отметил, что обошлось без погибших и раненых.

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