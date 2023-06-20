В притоке Днепра зашкаливает уровень кишечной палочки

В реке Самаре зафиксировали превышенный уровень кишечной палочки.

Специалисты зафиксировали значительное превышение уровня кишечной палочки в реке Самаре. Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.

По его словам, в последнее время значительно ухудшилось качество воды в Самаре. По результатам лабораторных исследований зафиксированы значительные превышения установленных нормативов по индексу лактоположительной кишечной палочки. Это свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоема.

Поэтому людям рекомендуют не купаться в реке во избежание острых кишечных инфекций.

Во время купания речная вода непременно попадает в полость рта. Учитывая это, я настоятельно рекомендую избегать купания и отдыха на воде в Самаре. Заболевание лучше предотвратить благодаря умеренным решениям. Это вопрос безопасности. Прошу разъяснить ситуацию детям», – написал он.

Кроме того, в городе запрещено ловить и продавать речную рыбу.

Напомним, ранее в ОВА запретили ловить и продавать рыбу на территории Днепропетровской области. Причина – угроза инфекционных болезней. В результате подрыва Каховской ГЭС в водоемах на территории региона зафиксировали значительный мор пресноводной рыбы.

Для справки: река Самара – левый приток Днепра. Протекает через границы Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

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