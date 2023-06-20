В притоке Днепра зашкаливает уровень кишечной палочки

Специалисты зафиксировали значительное превышение уровня кишечной палочки в реке Самаре. Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.
По его словам, в последнее время значительно ухудшилось качество воды в Самаре. По результатам лабораторных исследований зафиксированы значительные превышения установленных нормативов по индексу лактоположительной кишечной палочки. Это свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоема.
Поэтому людям рекомендуют не купаться в реке во избежание острых кишечных инфекций.
Во время купания речная вода непременно попадает в полость рта. Учитывая это, я настоятельно рекомендую избегать купания и отдыха на воде в Самаре. Заболевание лучше предотвратить благодаря умеренным решениям. Это вопрос безопасности. Прошу разъяснить ситуацию детям», – написал он.
Кроме того, в городе запрещено ловить и продавать речную рыбу.
Напомним, ранее в ОВА запретили ловить и продавать рыбу на территории Днепропетровской области. Причина – угроза инфекционных болезней. В результате подрыва Каховской ГЭС в водоемах на территории региона зафиксировали значительный мор пресноводной рыбы.
Для справки: река Самара – левый приток Днепра. Протекает через границы Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.
Читайте также:
Автор:
В Новомосковске задержали хакера.
Хорошо, что у женщины был телефон.
Таксист оскорбил пожилую женщину.
Мужчина разбил могилы своих родителей.
Сегодня в мире отмечают Международный день Wi-Fi. Суть его в том, чтобы не только показать преимущества беспроводного интернете, но и улучшить ситуацию с его подключением по всему миру, сделать доступ к нему людей более простым, легким и по возможности бесплатным.
Сегодня, 20 июня, в Никополе на улице Электрометаллургов загорелся торговый павильон.
Каховское море почти превратилось в пустыню.
В Днепропетровской области женщина в "скорой" родила своего 9 ребенка.
Сегодня, 20 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.
Гуляя по городу, очень часто можно встретить людей в необычных нарядах.
Увидеть много нового и с пользой провести выходные, можно не выезжая за пределы Днепропетровской области. В регионе есть огромные скалы –геологический памятник природы, орнитологический заказник, где можно увидеть и услышать краснокнижных птиц, озеро с водой необычного красного цвета и многое…
В Никополе в одни руки выдают 20 литров воды в день.
Нужна ваша помощь!
В Кривом Роге начали отрезать воду автомойкам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!