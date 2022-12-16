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В приложении «Дія» обновили COVID-сертификаты: что изменилось

Сегодня 07:15
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Министерство цифровой трансформации обновило COVID- сертификаты в приложении "Дія". Теперь там можно сгенерировать обновленный документ о 4-й дозе вакцины.

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Об этом сообщает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Для этого нужно:

  • зайти в приложение;
  • нажать «Услуги»;
  • выбрать COVID- сертификаты;
  • кликнуть «Получить».

Через несколько минут сертификат появится среди ваших документов. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.

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