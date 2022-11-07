В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

Со дна снаряда волонтеры выковыряли настоящий томик Льва Толстого.
Не знаю, как он туда попал. Решил ли россиянин прислать нам книгу российского имперца, как рекламу «русского мира» или он залетел нашим никопольчанам в библиотеку и прям выбрал эту книжечку, которая была ему ближе по душе, мы не знаем, — рассказал Игорь.
Теперь волонтеры хотят придумать интересную историю и продать снаряд на благотворительном аукционе. Кроме того, они раздумывают над тем, чтобы предложить ребятам из ВСУ отправить россиянам обратный подарок.
Предложу нашим ребятам перед отправкой им обратных «подарков», в Хаймарс положить Кобзаря или как предложил Константин Сергеев, вложить томик Кучмы «Украина не россия», — отметил волонтер.
Отметим, что агитки со снарядами бросают не в первый раз, однако целой книги еще не было.
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Яна Юхименко
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