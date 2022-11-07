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  • В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

Сегодня 10:38
просмотров

В одном из снарядов, которые постоянно прилетают в Никополь, нашли книгу Льва Толстого.

Новости Днепра про В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

 
По словам волонтера, им передали один из залетевших в город снарядов. Они хотели превратить его в какой-нибудь сувенир, который хотели продать на благотворительном аукционе. То, что они нашли внутри, сильно удивило.
 

Со дна снаряда волонтеры выковыряли настоящий томик Льва Толстого.

Не знаю, как он туда попал. Решил ли россиянин прислать нам книгу российского имперца, как рекламу «русского мира» или он залетел нашим никопольчанам в библиотеку и прям выбрал эту книжечку, которая была ему ближе по душе, мы не знаем, — рассказал Игорь.

Новости Днепра про В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

Теперь волонтеры хотят придумать интересную историю и продать снаряд на благотворительном аукционе. Кроме того, они раздумывают над тем, чтобы предложить ребятам из ВСУ отправить россиянам обратный подарок.

Предложу нашим ребятам перед отправкой им обратных «подарков», в Хаймарс положить Кобзаря или как предложил Константин Сергеев, вложить томик Кучмы «Украина не россия», — отметил волонтер.

Отметим, что агитки со снарядами бросают не в первый раз, однако целой книги еще не было.

Новости Днепра про В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

Новости Днепра про В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

Новости Днепра про В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

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