В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
В пятницу, 5 мая, около 14 часов в одном из домов на улице Яворницкого в Павлограде произошло ограбление.
Злоумышленник разбил окно камнем и ворвался в чужой дом. Как сообщают в полиции, дома в момент нападения была 65-летняя владелица вместе с внуком. Разбойник забежал в комнату, стал угрожать парню, бить камнем женщину и требовать у нее деньги.
Испуганная женщина отдала разбойнику свои сбережения, после чего тот скрылся с места преступления. Чтобы злоумышленника не нашли, он уехал из города и скрывался в пригороде Днепра. В поисках грабителя привлекли павлоградских полицейских, которые осмотрели дом и выяснили приметы подозреваемого.
Однако это не помогло преступнику, ведь стражам порядка через несколько часов удалось задержать его в Подгородном.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователям по согласованию с окружной прокуратурой задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
Автор:
В Днепре искали взрывчатку.
Россияне обстреляли город в Днепропетровской области.
Жители Кривого Рога тоже слышали звуки взрывов.
Девочка ушла из дома бабушки с подругой.
Есть незначительные отклонения.
В Днепре мужчина потерял сознание на улице.
В Днепре столкнулись четыре автомобиля.
В Нижнем Новгороде взорвали Захара Прилепина.
В Днепре искали взрывчатку.
В Днепре посреди улицы потерялся кролик.
Россияне обстреляли город в Днепропетровской области.
Жители Кривого Рога тоже слышали звуки взрывов.
Девочка ушла из дома бабушки с подругой.
В следующий раз такое явление мы сможем увидеть через 20 лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!