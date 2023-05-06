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  • В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде

В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде

Сегодня 15:52
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В Павлограде мужчина ворвался в чужой дом и требовал у владелицы дома деньги.

Новости Днепра про В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

В пятницу, 5 мая, около 14 часов в одном из домов на улице Яворницкого в Павлограде произошло ограбление.

Злоумышленник разбил окно камнем и ворвался в чужой дом. Как сообщают в полиции, дома в момент нападения была 65-летняя владелица вместе с внуком. Разбойник забежал в комнату, стал угрожать парню, бить камнем женщину и требовать у нее деньги.

Испуганная женщина отдала разбойнику свои сбережения, после чего тот скрылся с места преступления. Чтобы злоумышленника не нашли, он уехал из города и скрывался в пригороде Днепра. В поисках грабителя привлекли павлоградских полицейских, которые осмотрели дом и выяснили приметы подозреваемого.

Однако это не помогло преступнику, ведь стражам порядка через несколько часов удалось задержать его в Подгородном.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователям по согласованию с окружной прокуратурой задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Новости Днепра про В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде

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