В пригороде Днепра поезд переехал мужчину

Ночью 25 марта в пригороде Днепра поезд наехал на человека, об этом пишет «Днепр Оперативный». Все произошло на перегоне «Игрень – Илларионово».
Предварительно известно, что на 55-летний мужчина лежал между путями, когда на него наехал поезд. Машинист поезда, ехавший со стороны Днепра, заметил человека, но уже было слишком поздно, поэтому он не успел затормозить.
Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте. Вероятно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, недавно полицейские задержали пассажира, который в поезде пытался напасть с ножом на мужчину. Правоохранителям пришлось экстренно останавливать транспорт, чтобы задержать злодея, который на станции Пятихатки покушался на убийство.
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