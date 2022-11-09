В пригороде Днепра подвыпивший мужчина упал в костер

В Васильевке, которая под Днепром нашли обгоревшее тело местного жителя. Об этом полицейским рассказал односельчанин погибшего, пишет Репортер.
Прибыв на место происшествия, полицейские увидели обгоревший труп мужчины. Он был без верхней одежды и на его теле были многочисленные ожоги. По предварительной информации, это был несчастный случай.
Известно, что погибший охранял сельхозтехнику. В тот день он выпивал и упал в костер рядом. К сожалению, от полученных травм охранник скончался на месте.
Все детали происшествия выяснит следственно-оперативная группа.
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