В пригороде Днепра по огородам бегал олененок (ВИДЕО)

В Подгороднем сняли на видео олененка, который бегал по огородам местных жителей. Люди утверждают, что животное периодически видят возле частных усадеб. На этот раз его появление сумели зафиксировать на камеру.
Местные говорят, что боятся за животное и просят помощи у зоозащитников, а охотником призывают не убивать оленя, ведь он никому не навредил.
Видео-доказательства опубликовали в телеграм-канале «Днепр Оперативный». На кадрах видно, что олененок ходит по огороду с овощами и бродит по саду. Животное заметило мужчину, который его снимал и заинтересованно смотрело на человека. О дальнейшей судьбе днепровского Бемби ничего не известно.
Напомним, ранее мы сообщали о нашествии змей в Днепре. На Сечеславской Набережной заметили змеиное гнездо, а на Набережной Победы увидели огромного питона, который грелся на солнышке посреди сквера. А на Победе выловили золотую рыбку.
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