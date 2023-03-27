В пригороде Днепра несколько улиц остаются без воды вечером 27 марта

По состоянию на 18:00 аварийные бригады КП «Днепрводоканал» работают на следующих объектах:
Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее провести все работы по вышеуказанным адресам и возобновить подачу воды.
Уже завершены аварийно-восстановительные работы по ул. Днепростроя, 32. Подача воды восстановлена жителям 3 улиц: Днепростроя, Гречихина, Выставочная.
Также уже устранены повреждения на водопроводе Д 400 мм по ул. Березинская, 29. Водопроводная бригада Индустриального района проводила работы без отключения водоснабжения.
Вторые сутки продолжаются работы по промывке магистральных водопроводов в районе улиц:
Промывание магистральных водопроводов проходит без отключения водоснабжения.
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