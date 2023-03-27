Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В пригороде Днепра несколько улиц остаются без воды вечером 27 марта

Сегодня 20:30
просмотров

В пригороде Днепра из-за аварий несколько улиц остались без водоснабжения 27 марта. Коммунальщики Днепра работают над их ликвидацией.

Новости Днепра про В пригороде Днепра несколько улиц остаются без воды вечером 27 марта

По состоянию на 18:00 аварийные бригады КП «Днепрводоканал» работают на следующих объектах:

  • с. Александровка на ул. Центральной, 24а – аварийные работы, прекращено водоснабжение на 3 улицах села: Заречная, Центральная, Полевая;
  • с. Новоалександровка по ул. Днепровская, 57 – аварийно-восстановительные работы, прекращена подача воды на 4 улицах: Днепровская, Соловьиная, Садовая, Железнодорожная.

Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее провести все работы по вышеуказанным адресам и возобновить подачу воды.

Уже завершены аварийно-восстановительные работы по ул. Днепростроя, 32. Подача воды восстановлена жителям 3 улиц: Днепростроя, Гречихина, Выставочная.

Также уже устранены повреждения на водопроводе Д 400 мм по ул. Березинская, 29. Водопроводная бригада Индустриального района проводила работы без отключения водоснабжения.

Вторые сутки продолжаются работы по промывке магистральных водопроводов в районе улиц:

  • Большая Диевская,
  • Гидропарковая,
  • Метростроевская,
  • Мониторная и близлежащие.

Промывание магистральных водопроводов проходит без отключения водоснабжения.

Читайте также:

Новости Днепра про В пригороде Днепра несколько улиц остаются без воды вечером 27 мартаУкраїнська Новости Днепра про В пригороде Днепра несколько улиц остаются без воды вечером 27 мартаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ сбили российский «Орлан-10» и уничтожили два пункта управления оккупантов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    ВСУ сбили российский «Орлан-10» и уничтожили два пункта управления оккупантов, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский…

    Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву

    Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.

    Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:56
    Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)

    Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать…

    За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 16:57
    За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога

    За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали…

    Последние новости

    Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папуг
    Тропічні гості: у Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папуг

    У Чернівцях на деревах помітили зграю зелених папуг. Їх є на деревах більше десятка.

    Сегодня 20:49
    просмотров
    Вражеский снайпер застрелил терробороновца из Кривого Рога на следующий день после его дня рождения
    Вражеский снайпер застрелил терробороновца из Кривого Рога на следующий день после его дня рождения

    На прошлой неделе во во время выполнения боевого задания погиб житель Кривого Рога Александр Падалка - боец 7 отдельного батальона "Арей" Украинской Добровольческой Армии.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    ВСУ сбили российский «Орлан-10» и уничтожили два пункта управления оккупантов, — Генштаб
    ВСУ сбили российский «Орлан-10» и уничтожили два пункта управления оккупантов, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский БпЛА "Орлан-10".

    Сегодня 19:15
    0
    просмотров
    Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву
    Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву

    Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.

    Сегодня 17:59
    просмотров
    Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)
    Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)

    Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать праздник театральных работников в 1961 году выступил Жан Кокто. День был выбран не случайно, говорят, что именно 27 марта в Давнем Риме прошло первое театральное представление.  Журналисты dnepr.info решили вспомнить,…

    Сегодня 17:56
    просмотров
    На Днепропетровщине несовершеннолетний до смерти избил 52-летнего мужчину
    На Днепропетровщине несовершеннолетний до смерти избил 52-летнего мужчину

    В воскресенье, 26 марта, около 16:00 в селе Прядовка местная жительница обнаружила труп 52-летнего мужчины. Он лежал в летней кухне.

    Сегодня 17:53
    1
    просмотров
    Потеряла много крови: в Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке
    Потеряла много крови: в Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке

    26 марта произошла ужасная трагедия.

    Сегодня 16:58
    1
    просмотров
    За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога
    За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога

    За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали аэродром в Кривом Роге.

    Сегодня 16:57
    1
    просмотров
    В МИД Китая отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
    В МИД Китая отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

    В Китае ответили на недавнее заявление путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

    Сегодня 16:21
    просмотров
    Филатов рассказал о договоренностях по итогам визита в Кельн
    Филатов рассказал о договоренностях по итогам визита в Кельн

    Мэр Днепра Борис Филатов, который по приглашению немецкой стороны посетил город Кельн с официальным визитом, подвел итоги рабочей поездки.

    Сегодня 16:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх