В пригороде Днепра несколько улиц остаются без воды вечером 27 марта

В пригороде Днепра из-за аварий несколько улиц остались без водоснабжения 27 марта. Коммунальщики Днепра работают над их ликвидацией.

По состоянию на 18:00 аварийные бригады КП «Днепрводоканал» работают на следующих объектах:

с. Александровка на ул. Центральной, 24а – аварийные работы, прекращено водоснабжение на 3 улицах села: Заречная, Центральная, Полевая;

с. Новоалександровка по ул. Днепровская, 57 – аварийно-восстановительные работы, прекращена подача воды на 4 улицах: Днепровская, Соловьиная, Садовая, Железнодорожная.

Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее провести все работы по вышеуказанным адресам и возобновить подачу воды.

Уже завершены аварийно-восстановительные работы по ул. Днепростроя, 32. Подача воды восстановлена жителям 3 улиц: Днепростроя, Гречихина, Выставочная.

Также уже устранены повреждения на водопроводе Д 400 мм по ул. Березинская, 29. Водопроводная бригада Индустриального района проводила работы без отключения водоснабжения.

Вторые сутки продолжаются работы по промывке магистральных водопроводов в районе улиц:

Большая Диевская,

Гидропарковая,

Метростроевская,

Мониторная и близлежащие.

Промывание магистральных водопроводов проходит без отключения водоснабжения.

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